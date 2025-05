La Gazzetta avvisa: “Attenzione al futuro di Dodò”. E spiega la situazione Colpani

Tra quei giocatori in bilico o alla ricerca di riscatto ci sono anche Dodò e Colpani. Il primo è in rotta con la società per via di un rinnovo che stenta ad arrivare. Mentre il secondo, pupillo di Raffaele Palladino, ha attraversato un periodo complicato nella Fiorentina.La Gazzetta dello Sport fa il punto su queste situazioni: