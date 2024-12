La forma non c’è, il talento sì: finalmente Albert Gudmundsson

Il ritorno da titolare di Gudmundsson dopo 56 giorni di assenza è una delle poche note positive per la Fiorentina nella sconfitta contro il Bologna. L’islandese, schierato per quasi un’ora, ha mostrato segnali di crescita fisica e alcune giocate di qualità, ma ha evidenziato la necessità di ritrovare piena sintonia con i compagni, data la sua scarsa continuità stagionale: solo 9 presenze su 24 partite. L’esperimento di far convivere Gudmundsson, Kean e Beltran dall’inizio ha portato disorientamento, soprattutto per l’adattamento forzato di Beltran a esterno sinistro.