Come riportato da Tuttosport, i prossimi giorni si preannunciano caldi per il mercato della Fiorentina, sia sul fronte uscite che per i possibili rinforzi.
La Fiorentina valuta le uscite di Ikoné e Marì. Per il vice Kean 3 candidati
Secondo Tuttosport, la Fiorentina valuta le uscite di Ikoné e Pablo Marì. Per il vice Kean restano in corsa Ioannidis, Piccoli e Shpendi.
Uscite—
Sul francese Jonathan Ikoné ci sarebbe l’interesse del Vasco da Gama, mentre Pablo Marì piace sia all’Olympiacos che all’Alavés. Entrambe le operazioni sono in fase esplorativa, ma potrebbero sbloccarsi rapidamente.
Vice Kean—
La priorità in entrata resta l’acquisto di un attaccante che possa alternarsi con Moise Kean. In corsa ci sono: Fotis Ioannidis del Panathinaikos, Roberto Piccoli e Stiven Shpendi del Cesena. Per quanto riguarda le voci su un possibile interessamento per Daku, al momento non sembrerebbero esserci conferme.
