La Fiorentina valuta le uscite di Ikoné e Marì. Per il vice Kean 3 candidati

Secondo Tuttosport, la Fiorentina valuta le uscite di Ikoné e Pablo Marì. Per il vice Kean restano in corsa Ioannidis, Piccoli e Shpendi.

Come riportato da Tuttosport, i prossimi giorni si preannunciano caldi per il mercato della Fiorentina , sia sul fronte uscite che per i possibili rinforzi.

Uscite

Sul francese Jonathan Ikoné ci sarebbe l’interesse del Vasco da Gama, mentre Pablo Marì piace sia all’Olympiacos che all’Alavés. Entrambe le operazioni sono in fase esplorativa, ma potrebbero sbloccarsi rapidamente.