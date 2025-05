Tanti non saranno, anche se è ancora presto per provare a fare i conti visto che la vendita dei biglietti per il settore ospiti della Dacia Arena è iniziata soltanto ieri pomeriggio (i residenti nella Provincia di Firenze possono acquistare esclusivamente tagliandi nel settore ospiti e solo se sottoscrittori della Tessera del Tifoso di ACF Fiorentina).

Chiaro però che la corsa al biglietto non c'è stata e non ci sarà vista la posta in palio non esaltante e il malumore dei tifosi. Tra chi spera di non finire nuovamente in Conference League per il quarto anno di fila e chi invece agguanterebbe volentieri la qualificazione europea c'è di mezzo anche la partita dell'Olimpico tra Lazio e Lecce.