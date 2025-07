La Fiorentina sogna l’attacco a 4. CorSport: “Kean permettendo… “

Pioli e l'attacco a 4

Redazione VN 9 luglio - 11:34

La Fiorentina non vuole ripetere gli errori della scorsa stagione e si prepara con largo anticipo per non restare scoperta in attacco, specie in caso di partenza di Moise Kean. Il club si è già assicurato Edin Dzeko come alternativa, ma potrebbe non bastare: Kean ha una clausola da 52 milioni esercitabile fino a martedì prossimo, e su di lui restano vigili Al-Qadsiah (che ha offerto un triennale da 15 milioni annui) e Manchester United, alla ricerca di un attaccante dopo il probabile sfumato arrivo di Gyökeres.

In caso di cessione di Kean, la Fiorentina ha individuato in Roberto Piccoli (Cagliari, valutazione 30 milioni) un possibile sostituto. Pioli, intanto, immagina un attacco con quattro giocatori di alto livello per il suo 3-5-2: oltre a Kean e Dzeko, piacciono Gudmundsson e Sebastiano Esposito (in vantaggio su Beltran, in uscita). L’obiettivo è avere due “nove” e due “dieci”, per evitare di dipendere da un solo attaccante, come successo la scorsa stagione, quando l’assenza di Kean aveva pesato molto.

Il progetto è chiaro: costruire una rosa completa con due alternative per ogni ruolo, partendo da un attacco forte e profondo, capace di far sognare i tifosi come ai tempi di Batistuta ed Edmundo. Lo scrive il Corriere dello Sport.