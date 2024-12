La Fiorentina sogna e vince. E lo fa anche per Edoardo Bove

Nella ripresa, con il risultato già in cassaforte, la Fiorentina ha puntato ad ampliare il vantaggio contro il Lask. Dopo il 4-0 di Sottil, Palladino ha dato spazio ai giovani e ai rincalzi, come Hader a centrocampo e Colpani, Beltran e Gudmundsson in attacco.