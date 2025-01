La trattativa per la cessione di Kouamè non è così avviata come quella di Ikonè, ma poco ci manca. L'Empoli ha bruciato la concorrenza e spera di chiudere il suo arrivo a breve. La Fiorentina spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre i toscani vorrebbero un semplice prestito. La sensazione è che a breve si troverà un accordo. Superato il Torino che era fermo allo scambio con Sanabria.