La Fiorentina saluta i prestiti, ma non Bove. Gazzetta: “Indizio per il futuro?”

Edoardo Bove non è stato inserito tra i giocatori salutati ufficialmente dalla Fiorentina, a differenza di altri non riscattati come Cataldi, Colpani, Folorunsho, Adli e Zaniolo. Tecnicamente è tornato alla Roma, ma il legame affettivo tra Bove e il club viola resta fortissimo, tanto che si alimenta la speranza — seppur remota — di un futuro ritorno.