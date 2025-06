La Fiorentina riflette su Gudmundsson: pronto un altro prestito oneroso?

Tuttavia è aperta a un nuovo accordo con il Genoa, con cui dovrà continuare a parlare nella speranza di trovare una quadra che possa andar bene a tutte le parti. Un'ipotesi (solo un'ipotesi) potrebbe essere quella di un nuovo prestito oneroso. La Fiorentina non mette certo in dubbio la qualità del numero 10 perché è consapevole del suo talento e del buon rapporto minuti giocati/gol, ma non può trascurare altri due fattori: il primo è che il rendimento di Gud nella stagione appena conclusa non è stato al top come a Genova l'anno precedente, anche a causa di qualche infortunio, e soprattutto per il calciatore è ancora aperto un procedimento giudiziario in Islanda che vedrà la sentenza definitiva solo fra settembre e ottobre.