La Fiorentina ricorda Celeste Pin. CorFio: “Oggi si gioca con il lutto al braccio”

Oggi Grosseto-Fiorentina

Redazione VN 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 09:22)

La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, in seguito alla morte di Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, trovato privo di vita nella sua abitazione a Careggi. L’ipotesi prevalente è quella del suicidio, anche se non sono stati trovati biglietti o elementi che chiariscano le motivazioni del gesto. Le prime indagini, effettuate dalla squadra mobile, hanno escluso la presenza di terze persone: la casa non presentava segni di effrazione né disordine. Saranno comunque disposti ulteriori accertamenti per chiarire definitivamente le cause del decesso.

A lanciare l’allarme è stato un parente che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Le forze dell’ordine e i soccorsi, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’ex calciatore. Sono stati avviati rilievi scientifici e raccolte testimonianze di amici e familiari per ricostruire le sue ultime ore. Intanto la città di Firenze continua a manifestare affetto nei confronti di Pin, da sempre molto legato alla squadra e ai tifosi, che seguiva anche in trasferta, come nella recente finale di Conference League ad Atene.

La Fiorentina renderà omaggio a Pin nell’amichevole contro il Grosseto, scendendo in campo con il lutto al braccio e osservando con ogni probabilità un minuto di silenzio. Stefano Pioli, suo ex compagno in viola, è profondamente colpito dalla notizia, anche se la sua presenza ai funerali resta da confermare, specie se la cerimonia si terrà in forma privata. Dai social e dal mondo del calcio sono giunti numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello di Daniel Passarella. C’è anche chi, come il consigliere comunale Alberto Locchi, propone di dedicare a Pin l’ultima maglia “celeste” della Fiorentina, in suo onore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.