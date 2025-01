La Fiorentina resta al Franchi oltre il 2026. E il centenario è salvo. Il punto

Il Franchi non si lascia, anzi. La Fiorentina rimarrà nel suo stadio anche nei campionati successivi al 2026 e per quell'anno si completeranno la Curva Fiesole e metà della Maratona, in tempo per celebrare il centenario per club (agosto 2026). È una novità importante quella che riporta l'edizione odierna di Repubblica, citando la delibera arrivata ieri dal Comune: "L'intenzione è quella di mantenere la Fiorentina al Franchi anche per le stagioni successive al 2026, con capienze e parti di stadio utilizzabili differenti". Di fatto, quindi, la squadra viola resterà a casa con un cronoprogramma dei lavori chiaro: il primo lotto finirà entro il 2026 con la nuova Fiesole e metà Maratona. In questo modo sarà "salvo" anche il centenario estivo.