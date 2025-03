Nonostante la sconfitta contro il Napoli, la Fiorentina ha ritrovato sprazzi del vero Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese, finalmente in campo per 90 minuti per la seconda volta in stagione, ha segnato il suo quinto gol in campionato con una conclusione perfetta su assist di Kean. Il gol e il minutaggio rappresentano segnali positivi, anche se il suo coinvolgimento nella manovra viola può ancora migliorare.