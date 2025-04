La Fiorentina pensa al Milan: da capire come sta Robin Gosens

Palladino spera di recuperare Robin Gosens per la sfida contro il Milan

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, la Fiorentina ha goduto di un lunedì di riposo prima di riprendere oggi gli allenamenti al Viola Park, sotto lo sguardo attento di Rocco Commisso. Il prossimo impegno sarà il big match contro il Milan a San Siro, ultima grande sfida di questa fase di stagione. I successi contro Juventus e Atalanta hanno dato nuova linfa alla corsa per l’Europa, e con un calendario sempre più impegnativo per le concorrenti, la squadra viola potrebbe approfittarne. Tuttavia, Palladino ha ribadito l’importanza di affrontare una gara alla volta, un approccio condiviso anche dai giocatori.

L’attenzione di oggi sarà rivolta in particolare a Robin Gosens e alle sue condizioni fisiche. L’esterno tedesco ha subito solo una botta al ginocchio e l’ottimismo sul suo recupero è alto, con la possibilità di vederlo già in gruppo. Contro l’Atalanta era in panchina nonostante l’infortunio, portando comunque il suo carisma e la sua esperienza a supporto dei compagni. Un dettaglio che sottolinea l’unità del gruppo e la voglia di tutti di contribuire alla rincorsa europea. Lo scrive la Nazione.