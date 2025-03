La Fiorentina onora Barone con una prestazione sublime. Oggi la Messa

Nel giorno del ricordo di Joe Barone, la Fiorentina ha onorato la memoria del suo ex direttore generale con una vittoria storica contro la Juventus. A quasi un anno dalla sua scomparsa, il club e i tifosi viola hanno reso omaggio nel modo più sentito possibile: la squadra con un successo netto e una dedica speciale di Mandragora, il popolo viola con una coreografia spettacolare e un’atmosfera commovente. Il momento più toccante è arrivato prima del fischio d’inizio, quando il Franchi ha proiettato un video emozionante con immagini significative della vita di Barone, seguito da un intenso minuto di silenzio, rispettato anche dai tifosi juventini.

La commemorazione ha visto la partecipazione della famiglia di Barone, giunta da New York per l’occasione. La moglie Camilla e i figli Gabriella, Salvatore, Giuseppe e Pietro erano presenti in tribuna accanto alla dirigenza del club, testimoniando l’affetto e la vicinanza del mondo viola. Il video mostrava momenti chiave della sua avventura a Firenze, dall’inaugurazione del Viola Park alla festa della Fiesole del 2019, quando sventolò con orgoglio la bandiera della Fiorentina.