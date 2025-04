La Fiorentina ha bisogno del Franchi: per adesso non si superano i 12mila

Dal punto di vista sportivo, la sfida è tutt’altro che secondaria: dopo il passo falso in campionato contro il Parma, la qualificazione in Europa assume ancora più valore. La Fiorentina parte dal 2-1 dell’andata e dovrà difendere il vantaggio per continuare il cammino europeo, magari sfidando il Betis nella bolgia del Benito Villamarin. Per il Celje, l’occasione è storica: la squadra slovena arriva senza pressioni ma con tanto entusiasmo, accompagnata da 600 tifosi e dalla carica del tecnico Albert Riera, che ha invitato i suoi a vivere il momento con emozione e orgoglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.