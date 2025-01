La Fiorentina ha bisogno del centrocampo a tre? Mandragora torna utile

La Fiorentina ha mostrato problemi di equilibrio tattico da quando ha perso Bove , fondamentale per bilanciare il centrocampo. L’allenatore Palladino ha insistito su uno schema con quattro attaccanti e due mediani (Adli e Cataldi), ma questa scelta ha spesso penalizzato la squadra contro avversari schierati con tre centrocampisti, come dimostrato nelle sconfitte contro B ologna, Vitoria Guimaraes, Udinese, Juventus e Napoli.

Bove garantiva dinamismo ed equilibrio, completando il centrocampo con Adli (verticalità) e Cataldi (equilibrio). Senza di lui, giocatori offensivi come Sottil, Colpani e Gudmundsson non offrono sufficiente copertura, mentre solo Beltran si impegna nella fase difensiva. Mandragora potrebbe rappresentare una soluzione per ristabilire l’equilibrio, ma Palladino finora ha mantenuto il suo approccio.