La Fiorentina fa quadrato: tutti in spogliatoio credono di poter fare 9 punti

La Fiorentina fa quadrato: obiettivo ripartire al meglio trasformando la rabbia in energia positiva. I leader sono convinti di fare 9 punti

Cosa resta dopo l'eliminazione dall'Europa? Certamente tanta delusione, ma anche la consapevolezza di avere ancora davanti tre finali da giocare al massimo. Dunque Venezia, Bologna e Udinese per ripartire con lo stesso obiettivo. È passata una vita - ricorda Repubblica - dalla partita di andata contro i lagunari: al Franchi fu 0-0 con tantissime varianti (Terracciano, Biraghi, Amrabat, Kouamé e Barak), oggi è un'altra Fiorentina.

Tutti uniti

Ma la cosa essenziale - sottolinea il quotidiano - è che tutti credono fermamente nello spogliatoio di poter fare nove punti e sperare di rimanere agganciati a una qualificazione europea attraverso il campionato. Parliamo del grosso dei leader e dei punti fermi: da De Gea a Kean, da Gosens a Ranieri, passando per Mandragora, Dodo e Gudmundsson. Una forza del gruppo che, a conti fatti, ora si prospetta determinante: parola d'ordine evitare i contraccolpi derivati dall'eliminazione in Conference e trasformare la rabbia in positività.