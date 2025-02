La Fiorentina evita il Chelsea, ma prima dovrà pensare a se stessa

La Fiorentina non vuole guardare agli altri ma pensare a se stessa

La Fiorentina affronterà il Panathinaikos negli ottavi di Conference League, con l’andata in Grecia il 6 marzo e il ritorno al Franchi il 13 marzo. Un avversario di prestigio ma abbordabile, con diversi ex della Serie A come Dragowski, Djuricic e Swiderski. Attenzione a Tete e Ioannidis, tra i giocatori più pericolosi.