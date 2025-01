La Fiorentina e un mercato diverso: niente scommesse, solo certezze

La Fiorentina ha impostato un mercato invernale mirato all’immediato, puntando su rinforzi pronti a fare la differenza subito. Dopo Folorunsho e Pablo Marí, ora l’attenzione è su Zaniolo, Fagioli e altri profili come Fazzini e Frendrup.

L’obiettivo principale non è il futuro, ma il presente, con innesti già rodati piuttosto che scommesse da valutare. Questo approccio riflette la volontà del club di compiere un salto di qualità sia in campionato che in Conference League.