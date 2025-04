La Fiorentina e la Conference: Gudmundsson punta il trofeo

Gudmundsson ha scelto la Fiorentina non solo per la bellezza della città, ma anche per la forte volontà di Raffaele Palladino di portarlo in viola. Il tecnico ha dimostrato grande impegno, tanto da essere il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via dal Viola Park, cosa che l’islandese ammira particolarmente. Questa determinazione lo ha convinto della bontà del progetto e lo ha spinto a credere nella sua nuova avventura.