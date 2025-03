La Fiorentina e i talenti della Viareggio Cup: da Sardilli a Bonanno

La Viareggio Cup continua a mettere in mostra giovani talenti, e in questa edizione è la Fiorentina a prendersi la scena con un percorso perfetto: due vittorie consecutive che hanno già garantito l’accesso agli ottavi di finale. Nonostante qualche difficoltà in campionato con l’Under-18, attualmente tredicesima, la squadra di mister Capparella sembra trasformata nella Coppa Carnevale, grazie alle prestazioni di alcuni giocatori di spicco che stanno facendo la differenza.