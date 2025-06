La Fiorentina di Pioli: ecco i punti fermi della prossima stagione

La Fiorentina targata Stefano Pioli vuole costruire la prossima stagione partendo da una base solida, evitando la terza rivoluzione in un anno. Nonostante un sesto posto e un record di punti, la squadra ha bisogno di continuità e certezze per alzare il livello tecnico e le ambizioni.

Il progetto parte dalla porta con David De Gea, confermato fino al 2028 come pilastro difensivo insieme a una retroguardia stabile composta da Ranieri, Pablo Marí, Pongracic e Comuzzo, quest’ultimo rinnovato fino al 2029. A destra e sinistra, Dodo e Gosens sono punti fermi, con il tedesco già riscattato e il brasiliano in trattativa per il rinnovo.