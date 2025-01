La Fiorentina cancella il passato. Il vecchio gruppo non c’è più

In estate c'erano stati i primi sentori, ma questi primi mesi di stagione lo hanno confermato. La vecchia Fiorentina non c'è più, il nucleo storico dell'ultimo triennio sta cedendo il passo ai nuovi arrivi. Una politica già avviata con le cessioni di Nico Gonzalez, Milenkovic e Bonaventura. Palladino stesso si era affidato a Biraghi e Quarta ad inizio stagione, salvo poi optare per altri giocatori, più performanti sul rettangolo verde. Il caso Biraghi è noto, e anche la scelta su Quarta non è stata semplice. Inoltre le polemiche hanno coinvolto anche Parisi, anche se l'ex Empoli dovrebbe rimanere a Firenze. Lo riporta Repubblica