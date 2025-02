La nuova Fiorentina può rendere il sogno in Champions Leaue in realtà

La Fiorentina non cambia campionato, ma cambia volto. Grazie a un mercato invernale che ha rivoluzionato la rosa, la squadra di Palladino ha acquisito più qualità, alternative e versatilità, caratteristiche che potranno fare la differenza nella corsa a un piazzamento europeo. L’obiettivo Champions League 2025-26 resta ancora un sogno, ma il nuovo assetto tattico e tecnico potrebbe trasformarlo in realtà.

I nuovi acquisti – Zaniolo, Fagioli, Ndour, Folorunsho e Pablo Marí – sono pronti a ridisegnare la squadra in base alle esigenze del tecnico. Contro il Como, Zaniolo dovrebbe sostituire lo squalificato Kean in attacco, Fagioli affiancare Mandragora a centrocampo, mentre Folorunsho prendere il posto che era di Bove. Ndour sarà un’opzione per dare equilibrio tra difesa e attacco, mentre Pablo Marí offrirà nuove soluzioni in difesa, sia a quattro che a tre.