La delusione di Palladino: pesa l’atteggiamento della sua Fiorentina

La sconfitta contro il Panathinaikos ha lasciato strascichi di critiche e discussioni attorno alla Fiorentina e al tecnico Palladino, soprattutto in vista della sfida imminente contro il Napoli. Ancora una volta, la squadra ha mostrato limiti evidenti nella qualità del gioco e nella mentalità, con approcci sbagliati sia nel primo che nel secondo tempo. Palladino, deluso e sconcertato, ha sottolineato come la squadra continui a ripetere gli stessi errori nonostante il lavoro fatto per correggerli.