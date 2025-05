La delusione di Dodò, La Nazione: “Si aspettava una telefonata. Interviene Rocco?”

Nonostante la delusione patita contro il Betis, Dodò non ha perso il sorriso e si è rimesso in pista con sorprendente rapidità dopo l’operazione d’appendicite del 25 aprile. Sempre attivo sui social, ha condiviso con i tifosi ogni fase del recupero, confermandosi uno dei giocatori più amati della Fiorentina. Anche se non al top fisicamente, il brasiliano è pronto a dare il suo contributo nella volata finale per l’Europa, iniziando dalla sfida decisiva di oggi contro il Venezia.