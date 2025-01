Kouamé promesso sposo all’Empoli. Ecco come il Leganes può superare i toscani

In questo momento, secondo quanto riportato da La Nazione, il club toscano sarebbe in vantaggio su quello spagnolo e starebbe cercando di limare gli ultimi dettagli che porterebbero alla conclusione dell'operazione. La trattativa si baserebbe su un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (quasi sicuramente la salvezza dell'Empoli). In questo momento, salvo un'offerta dell'ultimo minuto per prelevarlo a titolo definitivo già adesso, Kouamé sarebbe promesso sposo degli azzurri.