Kouamè, il nodo è l’ingaggio. Per Ikonè serve l’obbligo: le uscite viola

La Nazione fa il punto della situazione sui giocatori pronti a lasciare la Fiorentina a gennaio. Uno di questi è Christian Kouamè . L'ex Genoa piace veramente a tanti, soprattutto al Torino , ma l'ingaggio frena ogni tipo di trattativa. Anche Ikonè potrebbe salutare, con il Como che si è interessato. La Fiorentina non lo vuole cedere in prestito secco.

Intanto, anche la situazione che riguarda Kayode è in divenire. Il Parma e la Roma hanno chiesto informazioni, in Premier piace eccome. Da capire la volontà della Fiorentina. Intanto, Chirstensen è pronto a tornare in Germania: su di lui c'è il forte interesse del Paderbon.