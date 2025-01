Kouamè frena? E allora il Torino ci prova con Ikonè, e gli ex viola

Il mercato del Torino non decolla, Vaganti ancora non ha trovato un sostituto di Zapata. Uno dei profili giusti era Beto, ma l'Everton non chiede poco. Per questo i granata si buttano sugli ex viola come Simeone e Cabral, come riportato da Tuttosport. Oltre a loro c'era anche il nome di Kouamè, che non accetta il prestito. Allora l'alternativa è Ikonè, in attesa che prima o poi Vanoli abbia davvero dei rinforzi