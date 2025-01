Kouamè e Ikonè sul mercato, serve un vice Kean. Stand-by Biraghi e Kayode

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul mercato della Fiorentina. Archiviato l’arrivo di Valentini , e l’addio di Quarta — che ieri ha raggiunto il River Plate che per lui ha sborsato 6,5 milioni più 1,5 di bonus — Pradè e Goretti insistono per Pablo Marì, centrale del Monza (ieri rimasto in tribuna contro il Cagliari perché squalificato) che potrebbe arrivare in uno scambio con Moreno , mentre con Biraghi, Parisi e Kayode in stand-by (l’ex capitano piace al Bologna, il terzino sinistro al Como e quello destro al Parma) è soprattutto in attacco che urgono rinforzi.

Se per Kouame resiste l’interesse del Torino, e del suo ex allenatore Italiano, per Ikonè non si registrano novità ma in virtù di un rinforzo di spessore da consegnare all’allenatore la Fiorentina non chiude le porte alla cessione di entrambi, anche perché nell’attuale rosa il solo Kean è riuscito a trovare la via del gol con continuità.