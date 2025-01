Kean vs Lukaku: duello tra panzer. Moise cerca il primo gol al Napoli

Come lui... Per andare a ritrovare un attaccante italiano finito in doppia cifra alla Fiorentina, bisogna scorrere l’album dei campionati e ripescare la stagione 2019-20 di Federico Chiesa, oggi triste e milionario a Liverpool. Fede ne fece 10, il suo record peraltro in A, ma in 34 partite. Terremoto Moise non ha ancora chiuso il girone di andata e ne ha timbrato uno in più. Insomma, come lui nessun italiano mai. Per ora Firenze e la Fiorentina se lo godono e sperano che porti la squadra, quinta come la Juve, il più in alto possibile. Poi da giugno si parlerà tanto, ma tanto, di Kean perché la clausola da 52 milioni permette a chi vuole investire su un centravanti di 24 anni forte, potente, bomber di portarselo via serenamente. Per uno che è già stato a 19 anni all’Everton e a 20 al Paris Saint Germain cambiare il destino e la destinazione non sarebbe affatto un problema.