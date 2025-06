Kean tranquillo. La Fiorentina spera e prova a chiudere un colpo in attacco

La Fiorentina continua a muoversi anche sul fronte offensivo. La trattativa per Edin Dzeko sta andando avanti con ottimismo crescente: il bosniaco è considerato una priorità per rinforzare l’attacco. Il ballottaggio con Ciro Immobile è ancora aperto, ma il club sembra intenzionato a chiudere almeno un colpo in avanti il prima possibile.

Per quanto riguarda Moise Kean, al momento la sua situazione resta tranquilla. L’attaccante è in vacanza e non si registrano movimenti significativi. La voce di un interesse del Fenerbahce è emersa recentemente, ma non pare tale da turbare i piani viola.