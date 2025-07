Kean, seconda scelta anche di Inzaghi? CorSport: “Il primo obiettivo è un altro”

Al momento, l’Al-Hilal è impegnato anche su un altro fronte, sperando di inserirsi nella corsa per Victor Osimhen. Tuttavia, il nome di Kean resta una delle principali alternative nel caso in cui l’affare con il nigeriano non andasse in porto. L’interesse è concreto, ma il club arabo sembra voler attendere gli sviluppi di entrambe le situazioni prima di muoversi con decisione.