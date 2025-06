Kean, manca sempre meno alla clausola. Se sarà cessione, il preferito è Piccoli

In caso di cessione di Kean si proverà ad intavolare una trattativa con il Cagliari per Piccoli, che piace anche al Como

Manca sempre meno (quattro giorni) quando si attiverà la validità della clausola rescissoria di Moise Kean. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, l'attaccante non proferisce parola, non si sbilancia, non dà priorità a nessuno, ma aspetta l’evolversi degli eventi. E i club che si sono maggiormente sbilanciati per ora sono l'Al Qadsiah, pronto a convincerlo a trasferirsi in Arabia a suon di milioni, e il Il Manchester United che continua a informarsi, senza avanzare offerte concrete.