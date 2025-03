Kean is back, e lo fa col suo stile. Stasera servono anche i suoi gol

La miglior notizia possibile per la Fiorentina è quella relativa a Moise Kean. L'ex attaccante della Juventus è tornato a disposizione di Raffaele Palladino, e stasera ritroverà la titolarità. Il trauma cranico di Verona è stato smaltito, ed averlo a disposizione fa tutta la differenza del mondo. 19 gol in stagione sono lì a dimostrarlo, oltre a tutto il lavoro spalle alla porta che Palladini gli chiede. In Conference è stato utilizzato poco fino ad ora, ed ha trovato solo 2 reti. Ma stasera sarà diverso, e non a caso sfoggerà le sue nuove scarpe "Chosen", ispirate al suo album