Kean, in settimana il secondo appuntamento: la distanza su durata e prezzo

Dopo un primo incontro per aprire la trattativa, in settimana è atteso un secondo appuntamento tra la Fiorentina e l'entourage di Moise Kean per definire alcuni dettagli in merito al rinnovo del centravanti. A partire dal valore della clausola, oggi di 52 milioni, che la Fiorentina vorrebbe alzare in vista delle prossime stagioni.