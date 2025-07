Kean in barca, Dodò diventa papà: il giorno libero dei viola

Il giorno libero dei giocatori di Pioli

Redazione VN 22 luglio - 07:24

Dopo sette giorni di allenamento, lunedì libero per i ragazzi di Stefano Pioli: ventiquattro ore di pausa concesse dopo la prima sgambata con la Primavera di domenica sera, sfruttate da alcuni per un salto al mare - è il caso di Moise Kean, che ha passato un lunedì in barca con l'ex compagno ai tempi delle giovanili della Juventus Moussa Ndiaye.

Alcuni hanno preferito invece rimanere al Viola Park per continuare un programma di preparazione ad hoc. Anche perché dopo la pausa di ieri, si ripartirà a mille: doppie sedute oggi e domani e poi due amichevoli in due giorni, giovedì contro il Grosseto in Maremma e venerdì contro la Carrarese al Viola Park, gli ultimi due test prima della partenza per la tournée inglese. Nei prossimi allenamenti dovrebbe rivedersi anche Niccolò Fortini, rientrato dal prestito alla Juve Stabia ma ancora alle prese con un problema muscolare che lo ha condizionato nel finale dello scorso campionato.

Lunedì particolare invece per Dodò, che ha festeggiato l'arrivo della terzogenita Aurora. Da un fiocco rosa, in casa Dodo, all'azzuro della terza maglia: la Fiorentina ha infatti presentato la Kombat Third Kit, una divisa speciale che vuole essere un omaggio al fiume Arno ("Indossa il battito della città"), una maglia tutta azzurra che va ad aggiungersi alla prima (viola con inserti bianchi) e alla seconda (presentata la scorsa settimana, bianca con dettagli che richiamano la Basilica di Santa Maria Novella). A proposito di novità, oggi al Viola Park sarà la giornata di Mattia Viti, presentato alla stampa alle ore 12. Lo scrive il Corriere dello Sport.