Kean idolo del Viola Park. Gazzetta: “Nessuno vorrebbe che se ne andasse”

Gazzetta sulla permanenza in viola di Moise Kean

Al netto di tutto, Kean al Viola Park non si risparmia e regala spettacolo ai 1500 che si aggiudicano la possibilità di seguire l'allenamento. Ieri, nelle esercitazioni, ha segnato in tutti i modi.

Ma nelle partitelle trasformate in un mini torneo, ha dimostrato di non voler perdere andando pure a recuperare di corsa in difesa con interventi da centrale... Alla fine il torneo lo ha vinto la sua squadra con la pettorina gialla fluo e Stefano Pioli ha alzato le braccia del vincitore che poi è andato a festeggiare con gli altri gialli davanti alla tribuna dei tifosi.