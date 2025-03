Kean ha fatto 20 e ora sfida il passato. Firenze ha il suo fenomeno

Moise Kean ha già raggiunto quota 20 gol alla prima stagione in maglia viola, ora è pronto e carico per affrontare la sua ex Juventus

Redazione VN 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 06:59)

Chiamatelo trascinatore. È sempre più un leader della Fiorentina Moise Kean, che nella partita contro il Panathinaikos ha mostrato i muscoli in tutti i sensi. Tenace con gli avversari, adrenalinico, carico, ha trovato anche il gol, non uno a caso. Come sottolinea il Corriere Dello Sport è il numero 20 della stagione: non c'è ulteriore bisogno di sottolineare che sia la sua migliore, oltre le aspettative.