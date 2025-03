Nico, un gol costa 11 milioni. Quelli di Kean 900mila euro: Fiorentina, che affare!

Sul campo Fiorentina e Juventus si giocano tre punti, ma sul mercato la vittoria è già viola. Moise Kean, inizialmente considerato solo un’aggiunta nello scambio per Vlahovic e Gonzalez, è stato oggetto di ironie estive sui social. Tuttavia, con 20 gol stagionali, ha smentito tutti, facendo rimpiangere ai dirigenti bianconeri la scelta di lasciarlo andare in cambio di un attaccante reduce da una stagione a zero gol.