Nel momento più difficile della stagione, la Fiorentina si è affidata a Moise Kean, protagonista assoluto nella serata contro l'Empoli. L'attaccante, leader della squadra, ha segnato il gol del momentaneo 1-1, celebrandolo con il gesto del "4" per omaggiare Edoardo Bove, ma è stato anche protagonista in negativo con l’errore decisivo dal dischetto nei rigori finali. Con 13 reti stagionali in viola (14 contando la Nazionale), Kean si conferma essenziale per l'attacco, nonostante la difficoltà nei calci di rigore.