Kean e Retegui, numeri a confronto. In lotta come Immobile e Toni nel 2014

Il "made in Italy' torna a tirare, anche in attacco. Ti aspetti Thuram e Lautaro, Vlahovic, Lukaku o Dovbyk e invece, dopo più di mezzo campionato, sono due azzurri a contendersi il trono di goleador della Serie A. Se Mateo Retegui guarda tutti dall'alto verso il basso con 16 reti in campionato (19 contando le 3 in Champions), Moise Kean grazie alla doppietta all'Inter è salito a quota 15 (19 contando le Coppe) e adesso vede la targa del rivale. Bene per Atalanta e Fiorentina, ma soprattutto per il ct Luciano Spalletti. Non saranno ancora i tempi degli Inzaghi, Vieri, Totti, Del Piero, Toni ..., ma intanto dopo due stagioni di dominio straniero (Osimhen re dei bomber nel 2023 e Lautaro nel 2024) crescono le possibilità di veder trionfare un italiano. L'ultimo a riuscirci è stato Ciro Immobile, nel 2021-22 autore di 27 reti con la Lazio. Ma per vedere due azzurri lottare "gol a gol" nella graduatoria dei bomber bisogna andare ancora più indietro nel tempo. Stagione 2013-14: Immobile precede l'intramontabile Luca Toni (Verona). Finisce 22 a 20 il derby azzurro dei cannonieri.