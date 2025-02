Kean e poi il vuoto. Adesso solo i suoi gol non bastano più

19 timbri di Kean e poi il vuoto per poi arrivare ai 5 di Gudmundsson. Non basta solo Moise per puntare in alto

Moise Kean 19 reti stagionali, ma dietro di lui il vuoto. Per trovare il secondo miglior marcatore viola dobbiamo scendere ai 5 centri di Albert Gudmundsson per poi trovare la coppia Beltran-Adli a quattro centri.

La stagione dell'attaccante classe 2000 è stata fin qui straordinaria ma alla Fiorentina servono anche i gol dei suoi compagni di reparto. Complici anche le varie assenza, uno dei più attesi della sfida di oggi è: Nicolò Zaniolo. L'ex Atalanta ha messo a segno fin qui tre gol stagionali e Palladino spera che possa ritrovare al più presto la via del gol col viola addosso. Stesso augurio per Micheal Folorunsho, fin qui a secco a stagione, Palladino spera che possa trovare la sua prima rete in viola in uno stadio, il Bentegodi, in cui il timbro lo ha già messo in passato con la maglia del Verona.