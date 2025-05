Kean e la permanenza a Firenze: ecco qual è una delle fiches di Palladino

Moise non aveva mai segnato così tanto, non era mai stato così determinante e straripante e non aveva mai avuto questa fiducia da parte di un tecnico. Già, la fiducia, quella parola con cui Palladino ha convinto Kean a scegliere la Fiorentina e che è stata mantenuta per tutta la stagione, nei momenti di gioia ma anche in quelli più complicati dello scorso mese dinanzi a gravi problemi familiari. Una gestione, quella del tecnico, che rappresenta una delle fiches importanti per trattenere l’attaccante anche la prossima stagione in viola.