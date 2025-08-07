Kean e il rinnovo del contratto: non c’è fretta di forzare la trattativa

Il Corriere dello Sport si sofferma brevemente anche sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Moise Kean con la Fiorentina. La distanza c’è, così come resta la volontà da entrambe le parti di provare a colmarla. Due settimane fa precise gli agenti del ragazzo hanno incontrato la Fiorentina al Viola Park riscontrando qualche piccola divergenza, che però non ha spaventato nessuno. Ricordiamo che l’offerta della società viola è vicina ai 4 milioni di euro netti a stagione, fino al 2030. La clausola rimarrebbe. L’entourage del giocatore ha chiesto qualcosa in più, sotto forma di bonus. I dialoghi restano incoraggianti. Soprattutto non c'è fretta di forzare la trattativa.