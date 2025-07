Kean e il decreto crescita, Gazzetta: “La Fiorentina può offrire 4mln a Moise”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile rinnovo di Moise Kean. Se il 16 luglio l'attaccante fosse ancora viola potrebbero così iniziare le manovre per rinnovo e adeguamento di ingaggio con gli sgravi fiscali. È presto per parlare di cifre nello specifico, ma una fatto è già chiaro: per Moise è di nuovo attivo per altri 5 anni, fino al 2030, il Decreto Crescita con le conseguenti agevolazioni finanziarie.

Proprio come la scorsa estate quando l'ingaggio di 2,2 ha pesato per meno di 2,9 sul bilancio, così sarebbe ora nel caso di rialzo. Un'ipotesi: se la Fiorentina arrivasse a dare a Kean 4 milioni netti a stagione, peserebbe per 5,2 e certamente non sfiorerebbe gli 8 come in un normale regime fiscale senza decreto crescita.