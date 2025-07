Kean e 48 ore per offrire il rinnovo. CorSport: “Se pagassero la clausola… “

La posizione di Moise Kean è molto semplice. Al momento il giocatore non ha offerte. Le squadre interessate non mancano, vedi l’Al-Hilal che non avrebbe problemi a pagare la clausola cash. Detto che non ci sono stati contatti diretti tra Inzaghi e il giocatore, bisogna anche tenere presente che Kean non è la prima scelta in questo momento per il club saudita che sognava Osimhen ma pensa anche a Nuñez e Gyokeres.