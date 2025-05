Kean ci pensa, De Gea invece? Il punto sul futuro dello spagnolo

La Fiorentina si prepara a chiudere una stagione senza grandi soddisfazioni, mentre cominciano a emergere interrogativi importanti sul futuro dei suoi giocatori chiave. Tra questi, David De Gea è il nome più rilevante. La sua permanenza a Firenze è ancora in dubbio: il club ha la possibilità di rinnovargli il contratto per un anno raddoppiandogli lo stipendio a circa 2,5 milioni di euro, ma la decisione finale spetterà esclusivamente al portiere spagnolo, noto per la sua riservatezza e il desiderio di tenere la vita privata lontana dai riflettori.