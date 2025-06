Kean, c’è aria di permanenza. Nazione: “Ecco il contratto pensato da Commisso”

Moise Kean, reduce da una stagione entusiasmante con la Fiorentina, sembra intenzionato a prendersi una pausa dalle decisioni sul proprio futuro. Attualmente è concentrato sugli imminenti impegni con la Nazionale italiana, che si appresta a debuttare nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026 contro Norvegia e Moldavia. In parallelo, Kean sente il bisogno di staccare la spina dopo mesi intensi e godersi un periodo di vacanza. Il suo silenzio sulle prospettive della prossima stagione è quindi legato a una volontà di non farsi distrarre, anche se alcuni segnali, come un post su Instagram con una foto in maglia viola dopo il gol decisivo a Udine, lasciano intendere un forte legame con l’ambiente fiorentino.