Kayode in prestito, Ikoné no. Quella regola che dal PSG tocca la Fiorentina

C'è una curiosità legata al mercato della Fiorentina che salta all'occhio: in tema uscite, ad oggi, ci sono variabili diverse per Michael Kayode e Jonathan Ikoné . Il primo, che potrebbe uscire destinazione Premier League , può partire in prestito all'estero, l'ex Lille ( richiesto dal Paris ) no.

Quella regola... dal PSG

Il motivo? Una regola poco nota, scoperchiata dal pasticcio Kolo Muani fra PSG e Juventus, secondo cui un club ha un limite di sei prestiti in altri Paesi che indirettamente tocca anche la Fiorentina. I viola - ricorda il Corriere Dello Sport - hanno infatti tutti gli slot occupati: Amrabat (Fenerbahce), Barak (Kasimpasa), Brekalo (Kasimpasa), Infantino (Al Fin), Nzola (Lens), Sabiri (Ajman). O rientra qualcuno e Ikoné va in prestito, oppure l'attaccante può muoversi solo a titolo definitivo. Diverso il discorso per l'Italia, in cui la regola non vale.